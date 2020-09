México. Convocan a segunda Acción Global contra la guerra al EZLN

Las redes de resistencia y rebeldía, colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona invitaron a participar en la Segunda Acción Global contra la Guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los Pueblos y la Vida: «Samir Vive», ante la escalada de violencia contra las comunidades autónomas.

La Acción Global es una respuesta de las organizaciones al incremento de «violencia, represión y ataques paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, en contra de las bases de apoyo del EZLN en el Municipio Autónomo ‘Lucio Cabañas’ en Ocosingo».

Añadieron que con la Acción Global también se exigirá justicia por los recientes ataques del grupo paramilitar “Paz y Justicia” en el Ejido Tila, Chiapas, que dejaron al menos un muerto y varios heridos con armas de fuego.

La jornada, explicaron, iniciará el próximo 16 de septiembre y concluirá el 20, «porque no olvidamos, no perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, a quien el mandón le arrebató la vida por defender la Madre Tierra y luchar contra los megaproyectos de muerte» el 20 de febrero de 2019.

Para participar, es necesario registrarse enviando un correo a [email protected] y usar el hashtag #FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista.

A continuación la convocatoria completa:

2ª Acción Global contra la Guerra al EZLN,

los Pueblos y la Vida: “Samir Vive”

Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, calendarios y geografías, súmate y participa.

Al CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Comisión Sexta del EZLN.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CIG

A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.

A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el Capitalismo.

Al pueblo de México y al Mundo.

Hermanas y Hermanos.

“Pondrán cambiar el Capataz, los Mayordomos y Caporales,

pero el Finquero sigue siendo el mismo”, EZLN

Frente a la escalada de violencia, represión y ataques paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, en contra de las bases de apoyo del EZLN en el Municipio Autónomo “Lucio Cabañas” en Ocosingo en días pasados y los recientes ataques del grupo paramilitar “Paz y Justicia” en el Ejido Tila, que han dejado como saldo, el asesinato del compañero Pedro Alejandro Jiménez Pérez y heridos con armas de fuego, a los compañ[email protected] Medardo Pérez Jiménez, Ángel Vázquez Ramírez y Jaime Lugo Pérez integrantes, además, del CNI-CIG.

Estos ataques, forman parte de un plan contrainsurgente diseñado desde las esferas gubernamentales para fomentar la proliferación de grupos paramilitares vinculados también, al crímen organizado y bajo el auspicio del capital financiero que en franca declaración de guerra al EZLN, busca acabar con las Autonomías de los Pueblos y Comunidades Indígenas zapatistas, la organización y resistencia de los pueblos, barrios, tribus, naciones y comunidades del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, quienes se oponen a la imposición de los megaproyectos de muerte, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos, La Refinería Dos Bocas y la militarización del país. Por lo anterior…

CONVOCAMOS

2ª Acción Global contra la Guerra al EZLN, los Pueblos y la Vida: “Samir Vive”

Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, calendarios y geografías, súmate y participa.

Registra tu participación a: [email protected] y usa el Hashtag: #FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista

[email protected]

Diversos colectivos, redes de resistencia y rebeldía, organizaciones e [email protected] adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en México y el mundo, hemos decidido iniciar esta 2ª Acción Global, el día 16 de Septiembre para denunciar que la celebración de Independencia de [email protected] de arriba, representa para [email protected] de abajo, el despojo de la Vida, la militarización de los Territorios y la guerra contra los Pueblos; ante ello, [email protected] decimos que: NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, que no sea el “otro grito de la otra independencia que estamos levantando” SCIM. Cerraremos estas actividades el día 20 de septiembre, porque no olvidamos, no perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, a quien el mandón le arrebató la vida por defender la Madre Tierra y luchar contra los Megaproyectos de muerte.

Finalmente, en el marco de esta 2ª Acción Global y en medio de la grave crisis de salud pública que ha provocado la Pandemia del COVID-19, no solamente se agrava la crisis económica y se incrementa el índice de desempleo, sino que, no hay indicios a mediano plazo de una pronta recuperación económica; más al contrario, miramos, una grave crisis en materia de Derechos Humanos y una violación sistemática a las garantías individuales; se institucionaliza, como política de Estado, la criminalización de la protesta social y se registra un incremento desmedido de los actos de represión a cargo de las autoridades de seguridad ciudadana estatal o federal, tal es caso de las compañeras que fueron reprimidas por tomar algunas sedes de la CNDH en los estados y la CDMX para demandar un alto a la violencia de género y la violencia feminicida en nuestro país. Así mismo, los recientes actos represivos contra los normalistas de Tiripetío Michoacán; la demanda de alto a los ataques paramilitares y del crimen organizado contra las organizaciones del CNI como el CIPOG-EZ y en la víspera de cumplirse seis años de la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, no hay Verdad y no hay Justicia para nuetrso hermanos. #FueElEstado y #NosFaltan43. AYOTZINAPA, 26 de Septiembre, súmate y participa, Marcha Nacional 16:00 Hrs., del Ángel de la Independencia al Zócalo

Atentamente

Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Por la Reconstrucción Integral de Nuestros Pueblos

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

No a los Megaproyectos de Muerte

Samir Vive, la Lucha Sigue

Convocan: Redes de resistencia y rebeldía, Colectivos, Organizaciones e [email protected] adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Fuente: Desinformémonos

Fotografía: Zapateando