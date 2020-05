Canadá: La situación de las y los trabajadores temporales extranjeros agrícolas y personas indocumentadas en el contexto del COVID 19

A cada año, 60.000 mil personas trabajadoras extranjeras temporales llegan a Canadá para contribuir a la siembra y cultivo de las cosechas en todo el país. La mayoría proviene de México, América Central y el Caribe llegando a pasar alrededor de 8 meses en Canadá. Solo la provincia de Québec esperaba en abril la llegada de 16.000 personas de esas regiones para trabajar en el sector agrícola. A pesar del cierre de fronteras, Canadá ha autorizado la entrada de personas con visa de trabajo temporal ya que sin ellas los impactos en la producción agrícola serían graves. Sin embargo, Canadá necesita ampliar las garantías frente al covid 19 de las y los trabajadores extranjeros temporales en términos de derechos laborales, salud y condiciones dignas de vida.

El Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL, conversó con Viviana Medina del Centro de Trabajadoras y Trabajadores Inmigrantes CTTI que hace parte de una red de organizaciones canadienses que luchan por los derechos de personas migrantes. Ella nos cuenta la situación de las personas que trabajan en el sector agrícola y la grave realidad de las personas indocumentada en el país frente al contexto del covid-19.

Cuál es la situación de las y los trabajadores temporales extranjeros en el sector agrícola en el contexto del covid 19 ?

Evidentemente la situación es bien crítica, pues es gente que viene arriesgando la vida misma por el bienestar de la sociedad canadiense. Entonces por supuesto que es muy crítica esta situación. Hay el gobierno federal tanto como el gobierno provincial de Quebec han instalado medidas de seguridad y de protección, supuestamente, las que tienen que cumplir y que se les tienen que garantizar, pero ese es el problema. Sabemos, siempre, por ejemplo, de antemano, que hay muchos problemas con la vivienda. Ya ese es un problema que siempre ha habido en el pasado, donde viven los trabajadores, que vive mucha gente, pequeñas habitaciones, o las condiciones no son las ideales, ni dignas, para una persona. Entonces por supuesto que ahora hay una preocupación mayor respecto a esto.

Cuales son las medidas impuestas por el gobierno canadiense para asegurar las condiciones de seguridad sanitaria y laboral en el sector agrícola?

Los empleadores están obligados a darles vivienda, a poner a todos los trabajadores en cuarentena y darles una vivienda propia para que ellos pudieran guardar distancias, digamos, la distancia correspondiente entre ellos. Eso va ser lo difícil, no? Saber si los empleadores van a cumplir con eso. Por el otro lado, también esas dos semanas que ellos tienen que estar en cuarentena tienen que ser pagadas por el empleador. Y para eso el gobierno tanto provincial como federal han instalado medidas, programas de ayuda económica para los empleadores para que puedan pagar estas semanas inactivas a los trabajadores. Enfin, las medidas están, no sabemos evidentemente cómo se van a supervisar. Yo imagino que todas las instituciones públicas referentes a la salud tendrían que estar supervisando que esta ley se lleve a cabo como tienen que ser.

También, para estos trabajadores, hay un número telefónico COVID, 1800 para que puedan hablar en caso de que ellos tengan síntomas. El problema radica en que este número 1800 COVID no tiene servicio en español. Entonces eso es muy contradictorio. Siempre hacen lo mismo: ponen medidas, ponen reglas, ponen programas especiales, pero la verdad es que, bueno, siempre hay un pero. Pues cómo esperas tú que un trabajador pueda comunicarse o pueda hacer una consulta telefónica si no habla el idioma. Bueno, esto está allí, ya ha sido mencionado, que eso no sirve para los trabajadores temporales porque tiene que ser en su propia lengua. Y, igual, no sé, a ver, a ver qué pasa, mucha gente tiene la expectativa de ver qué va pasar. En otras provincias ya ha habido casos de trabajadores que se han contagiado, como es en British Columbia. Esperemos que esto no suceda aquí, pero, bueno, no somos muy optimistas. Entonces, bueno, eso está allí, vamos a ver qué pasa, verdad? Y pues eso pedimos: que se supervise, que se estén con todos los ojos abiertos y con la mirada en los empleadores para que puedan realmente darles estas medidas de protección. Es lo que pedimos, muchísimas organizaciones en defensa, pro migrantes a través de todo Canadá. Estamos supervisando, estamos trabajando para que se lleve a cabo esto.

Y evidentemente, pues, hay empleadores que no están cumpliendo con esas medidas, por lo que yo sé en otras provincias, vamos a ver aquí en Quebec. todavía no recibo ningún caso sobre esto entonces esperemos que todo vaya bien para estos trabajadores, pero, bueno, aquí estaremos en la expectativa.

En Canadá, la situación de personas indocumentadas en el contexto del covid a venido agravar aún más sus condiciones de vida y de trabajo. Qué nos puedes decir sobre esta situación?

La gente indocumentada está sufriendo, es la la gente que más impacto está teniendo con el covid. Mucha de esta gente ha perdido el trabajo, no tiene ninguna protección económica, ninguna indemnización por parte del empleador, la comida se acaba en el refri, mucha de esta gente, pues son familias, son madres de familia, con hijos, y también, que sea aquí o allá en sus países de origen. Entonces no hay ninguna forma de protección para el sustento de estas personas ni de sus familias. Entonces estamos poniendo eso a la luz pública.

Estamos peleando para que el gobierno se haga responsable de estos trabajadores porque son parte de nuestra sociedad y porque se les tiene que brindar esa protección como a cualquier otro ciudadano. Porque? Porque están todos ellos, muchos de ellos trabajando también en servicios de primera línea, esenciales, como le llaman ahora, y hay una parte evidentemente que ha perdido el empleo, pero hay otra parte que sigue trabajando aún con mucho mayor riesgo y en mucha mayor precariedad. O sea, ya de por sí no tenían condiciones, no se les estaban respetando sus derechos laborales, ni su salario como debería de ser. Pues ahora no nada más es que sigan estando en condiciones muy miserables, muy precarias y en lo que están también arriesgando la vida misma.

Entonces estamos poniendo eso a la luz pública, estamos peleando frente al gobierno que se tiene que hacer cargo de esta gente, porque se encuentran en todos los sectores. Son gente que está en los hospitales, gente que está en las fábricas, gente que está llevando comida a las casas, gente que está en los campos, está en todos los sectores. Y también estamos pidiendo que se les otorgue ya el acceso a la salud, el pleno acceso a la salud, digamos, no nada más con el tema del covid, como lo hizo Quebec y Ontario. Han aceptado tratar a la gente indocumentada que esté infectada por el covid, han aceptado, pues claro, lo han aceptado porque es una cuestión de salud pública, pero no nada más se trata del Covid. hay gente que está muy enferma, tantos años de trabajar en condiciones tan precarias pues tiene un impacto en su salud muy grave hoy día. Son años y años y años trabajando en estas condiciones y por supuesto que sus cuerpos necesitan tambíen atención médica. Entonces nosotros queremos que se les otorgue el pleno acceso a los cuidados de salud.

Entonces para nosotros es muy importante este momento porque es la oportunidad que tienen los gobiernos de regularizar a toda esta gente. Por un lado están esperando miles de trabajadores que entren al país porque sabemos que son esenciales, porque sabemos que sin ellos no hay comida en nuestras mesas. Pero por el otro lado tienes un montón de gente aquí ya, que está trabajando, que hace muchos años que está produciendo esta economía, que son parte fundamental de la sociedad, y que no se les está permitiendo trabajar con todos sus derechos.

Entonces es el momento de que el gobierno de Canadá, y el gobierno provincial, tomen responsabilidad hacia estas personas y regularice de una vez por todas a esta gente. Al gobierno provincial también le estamos pidiendo que voltee a ver a la gente que está aquí en Québec, y que asuma también eso y que les otorgue un certificado para que también ellos después puedan aplicar a una regularización a través de un xxx humanitario y eso pues sería con el gobierno federal.

Pero Québec puede comenzar, puede dar el primer paso entonces también estamos peleando eso, que el gobierno de Quebec también se haga cargo sobre eso. Y también debería de hacerse cabo a nivel económico, con la gente indocumentada que vive aquí en Quebec. Existen ya los programas, por ejemplo, la ayuda social, bueno, porque no puede aplicar todo mundo? Todo mundo tendría que tener el derecho de aplicar a esa ayuda, más allá del estatus de migración. Y si no lo quieren así, pues que abran otro programa.

Hay miles de formas en que los gobiernos pueden ayudar y otorgar esta protección económica. Entonces es una cuestión de voluntad y de sentarse a escuchar las propuestas que tenemos para hacerlo porque ya lo hemos hablado muchas veces a lo público, también con ellos, con políticos también se les ha dicho cuál sería el mecanismo para darles protección económica a todos los miles y miles de indocumentados a través de Canadá. Entonces se les ha puesto el programa, ya diseñado de cómo podrían hacerlo. Entonces es una cuestión de voluntad. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo presión, haciendo lo que tenemos que hacer.

Y poniendo en la mira de la sociedad y de los gobiernos que, si no toman responsabilidad de esta gente indocumentada, esta gente va morir. Va empezar a morir en sus casas, por muchas razones, de hambre, de depresión, de angustia de ansiedad porque los niveles han aumentado muchísimo de estrés. Y porque también evidentemente mucha gente está enferma, no tiene protección a la salud, no tiene acceso a la salud, si no es por el covid. Entonces la gente va empezar a morir en sus casas, de una cosa o de otra y no necesariamente con el tema del covid.

Por. Christina Ayala del Comité por los derechos humanos en América latina CDHAL.