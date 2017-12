Palestina. Más de 100 periodistas heridos por las fuerzas israelíes desde el anuncio de Trump sobre Jerusalén

Las fuerzas de ocupación israelíes “sistemáticamente” han atado y herido a más de 100 periodistas, incluidas 20 mujeres, desde que el presidente estadounidense Donald Trump reconociera a Jerusalén como la capital de Israel “para obstaculizar los informes de la realidad de la ocupación sobre el terreno al mundo”, informó ayer Arab48.

Las fuerzas de ocupación atacaron a los periodistas con munición real, balas de acero recubiertas de goma, gas lacrimógeno o los golpearon con porras o con las culatas de los rifles.

Varios periodistas fueron detenidos o su cobertura de las manifestaciones fueron obstaculizadas por las fuerzas de ocupación israelíes, informó el sitio de noticias.

Cincuenta y seis periodistas fueron atacados con bombas de sonido o golpeados, 12 fueron alcanzados por balas de acero recubiertas de goma, uno fue atacado con munición real, tres con gas pimienta y 28 con gas lacrimógeno, resultando varios heridos con quemaduras.

De los afectados, 53 fueron atacados mientras cubrían las protestas en Jerusalén.

Fuente: Israel wounded over 100 journalists since US move on Jerusalem

Fuente: Middle East Eye / Traducción: Palestinalibre.org