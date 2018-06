Un estudio revela que hay menos corrupción en los países donde hay más mujeres en el gobierno

Un informe reciente publicado en Science Daily describe una relación inversa entre la participación de las mujeres en la política y la corrupción:

“Una mayor representación de las mujeres en el gobierno es una mala noticia para la corrupción, según un nuevo estudio publicado en el Journal of Economic Behavior & Organization por los investigadores Chandan Jha de Le Moyne College y Sudipta Sarangi de Virginia Tech.

“In a cross-country analysis of over 125 countries, this study finds that corruption is lower in countries where a greater share of parliamentarians are women. The study further finds that women’s representation in local politics is important too — the likelihood of having to bribe is lower in regions with a greater representation of women in local-level politics in Europe.

“Esta investigación subraya la importancia del empoderamiento de la mujer, su presencia en roles de liderazgo y su representación en el gobierno”, dijo Sarangi, profesora de economía y jefa de departamento en Virginia Tech. “Esto es especialmente importante a la luz del hecho de que las mujeres siguen subrepresentadas en la política en la mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos.”

Mientras que el promedio mundial de mujeres en los parlamentos ha ido en aumento, se mantiene en el 24%, con amplias variaciones, los países escandinavos e Islandia por encima del 40%, Bahrein, Irán, República Centroafricana, Haití y muchos otros por debajo del 10%. El análisis completo por país puede verse en un sitio del Grupo del Banco Mundial.

“Los autores especulan que las mujeres que formulan políticas pueden tener un impacto en la corrupción porque eligen políticas diferentes a las de los hombres. Una extensa investigación previa muestra que las mujeres electas eligen políticas que están más estrechamente relacionadas con el bienestar de las mujeres, los niños y la familia”.

Los autores también advierten que la reducción de la corrupción cuando más mujeres participan sólo parece aplicarse al gobierno y a la formulación de políticas, en lugar de ser una cualidad inherente a todas las áreas de la vida social.

Fuente: www.pressenza.com/es

Imagen: Muestra a los socios de la coalición J G Coates y G W Forbes reaccionando con asombro ante la aparición de la Sra. Elizabeth McCombs, primera mujer M P, que asumió el cargo el 13 de septiembre de 1933. (Imagen de Lloyd, Trevor 1863-1937, dominio público, Wikimedia Commons)