Guatemala. Más de 100 organizaciones en solidaridad con La Puya

Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales y 185 personas individuales mandan carta de solidaridad a la Resistencia Pacífica La Puya, de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en sus ocho años de resistencia pacífica por la vida

Este ocho de marzo, conmemoramos ocho años de la Resistencia Pacífica La Puya, de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, frente al proyecto minero El Tambor, Progreso VII Derivada, de la empresa estadounidense Kappes Cassaday & Associates -KCA-, representada en Guatemala por Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA.

Durante estos ocho años han sido un ejemplo de lucha y una inspiración para las y los defensores de derechos humanos en Guatemala y alrededor del mundo!

Frente a la presencia de una mina ilegal en su territorio –que no cuenta con el consentimiento del pueblo, ni una licencia de construcción– y que pone en peligro su agua y medio ambiente… ustedes respondieron con un plantón pacífico conocido como la “La Puya”, una comunidad formada por población mestiza y maya. Frente a los intentos de desalojo por la policía y su fuerza antimotines… ustedes respondieron con la resistencia pacífica; con misas, ceremonias, actos culturales, y los turnos de 24 horas al día, por ocho años. Frente a los insultos, mentiras, intimidaciones, amenazas, criminalización y ataques brutales con gases, golpes y balas… ustedes respondieron con cantos, oraciones, unidad y dignidad. Frente a un Estado que obvio escucharlos y entender sus preocupaciones, sus razones, sus demandas y por el contrario defendió todas las irregularidades de la empresa… ustedes respondieron con organización, información y acciones legales.

Y ahora, después de lograr la suspensión de la mina a través de las cortes y a pesar de que la empresa está bajo investigación en Guatemala por explotación ilegal de recursos naturales, KCA interpone el litigio internacional en contra del Estado guatemalteco por US$350 millones de dólares o 2,7 mil millones de quetzales. Frente tanta codicia… ustedes siguen presentes, denunciando esta injusticia y buscando el bien común.

A pesar del cansancio, las lágrimas y el dolor… ustedes nunca se rindieron! ¡Nunca dejaron de hacer la resistencia a través de su fe, sus ideales y las prácticas de la no-violencia!

Han defendido la tierra, el agua, la salud, el bienestar de sus familias y comunidades. Han defendido la autodeterminación y la vida misma. Es esa llamita de esperanza encendida durante ocho años que nos ha dicho que la dignidad, que la fuerza y el amor a nuestra madre tierra, es la herramienta más grande para salvarla de la depredación y de la codicia desmedida de las grandes empresas y capitales transnacionales.

Como ciudadanos del mundo, saludamos, reconocemos y agradecemos profundamente su lucha, su dignidad y su resistencia. Han hecho que este planeta sea más saludable y nos han dejado un ejemplo digno de seguir. Estamos con ustedes! Su lucha es nuestra lucha.

¡Que viva la resistencia pacífica y legítima de La Puya!

¡Que vivan las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!

Con admiración,

Compañeros y compañeras de la Puya, estos 8 años no ha sido fáciles para la lucha que hasta hoy han mantenido por defender a nuestra madre tierra, GRACIAS por todos sus esfuerzos y lucha constante sin bajar por un instante la guardia, NO están solos y nuestro apoyo en la lucha será para siempre para defender lo que por derecho les pertenece Adelante compañeros hasta la Victoria siempre…!!! Abrazos fraternales Maria Luisa Tzí Cuc

8 de marzo de 2020–Las Américas y Europa