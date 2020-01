Convocan movilizaciones en los Estados Unidos para oponerse a una guerra contra Irán

La administración Trump y el Pentágono se han movilizado para iniciar una guerra con Irán asesinando a Qassem Soleimani, el principal líder militar de ese país.

«Si Irán asesinara abiertamente a un alto general estadounidense y se jactara de ello, no hay duda de que Estados Unidos iniciaría una guerra a gran escala. Trump y el Pentágono han actuado ilegalmente, en violación de la Constitución, la Ley de Poderes de Guerra y el derecho internacional», declaró Brian Becker, Coordinador Nacional de la Coalición ANSWER.

El asesinato selectivo de un líder prominente de Irán está diseñado para iniciar una nueva guerra. A menos que el pueblo de Estados Unidos se levante y la detenga, esta guerra engullirá a toda la región y podría convertirse rápidamente en un conflicto mundial de alcance impredecible y con las posibles consecuencias más graves.

El alto mando del Pentágono se jacta temerariamente de este asesinato ilegal y selectivo de la manera más burda y falsa. «Este ataque tenía como objetivo disuadir los futuros planes de ataque iraníes», declararon los generales mentirosos. Saben que el objetivo del ataque es justo lo contrario. Quieren una guerra con Irán, un país de más de 80 millones de habitantes.

Trump también la quiere porque cree que garantizará su reelección en 2020.

Para todos los que creen en la paz, para todos los que se oponen a otra guerra catastrófica, ahora es el momento de actuar. El sábado 4 de enero en ciudades de todo el país habrá protestas contra una nueva guerra en el Medio Oriente y se pedirá el retiro de todas las tropas y bases estadounidenses en la región.

Entre los iniciadores de esta convocatoria figuran la Coalición ANSWER, CODEPINK, Popular Resistance, World Beyond War y muchas otras organizaciones antibélicas y de paz. Si quieres añadir tu nombre como endosante haz clic aquí.

Las manifestaciones tendrán lugar este Sábado 4 en las siguientes ciudades:

The White House – Washington D.C.

12noon at the White House

Chicago, IL

12noon at Trump Tower

Initiated by ANSWER Chicago

Los Angeles, CA

1pm at Pershing Square

Initiated by ANSWER LAcl

New York City, NY

11am at Time Square

Initiated by ANSWER New York

San Francisco, CA

12noon at Powell and Market

Initiated by ANSWER San Francisco

Miami, FL

1pm at Torch of Friendship, 301 Biscayne Blvd

Initiated by CODEPINK

Albuquerque, NM

2pm at Kirtland Airforce Base, San Mateo and Gibson Blvd

Initiated by ANSWER New Mexico

Arlington, MA

12noon at Broadway Plaza, Mass. Ave. and Medford St

Initiated by Arlington United for Justice with Peace (AUJP)

Seattle, WA

2pm at Westlake Park

Initiated by ANSWER Seattle

Minneapolis, MN

1pm at Mayday Plaza

Initiated by Minnesota Peace Action Coalition

Atlanta, GA

3pm at Little Five Points

Initiated by ANSWER Atlanta

New Haven, CT

3pm Sunday, January 5 at Church & Chapel Street

Initiated by ANSWER Connecticut

Portland, Maine

12noon at Congress Square Park

Initiated by Peace Action Maine

Pittsburgh, PA

12noon at Schenley Plaza

Initiated by ANSWER Pittsburgh

Denver, CO

2pm at Colorado State Capital Building

Initiated by ANSWER Colorado

Boston, MA

2pm at Park street MBTA station

Philadelphia, PA

12noon at City Hall (15th and Market St.)

Columbia, SC

12noon at the South Carolina State House

Lancaster, PA

12noon at Lancaster County Prison

Austin, TX

11am at Austin City Hall

Boulder, CO

11am at Broadway and Canyon

Birmingham AL

5pm at Five Points South

Cleveland, OH

12noon at Market Square

El Paso, TX

12noon Friday, January 3rd at the U.S. Federal Courthouse

Fort Wayne, IN

2pm at Allen County Courthouse Green

Ithaca, NY

10am at Corner of Clinton and Meadow Streets by CVS

Northampton, MA

11am in front of the Courthouse on Main St

San Antonio, TX

1pm Sunday, Jan. 5 at overpass on Walters and 35 (on way to Ft. Sam Houston)

Santa Monica, CA

2pm at Santa Monica Promenade

Davis, CA

11am at B and 5th Streets

State College, PA

12noon at Allen St. Gates

Milwaukee, WI

12noon at intersection of 27th & Oklahoma

Madison, WI

12noon at the State Capitol

Boise, ID

5pm at Boise City Hall

Las Vegas, NV

10am at Las Vegas Federal Courthouse

Contacto para entrevistas:

Nueva York, NY

[email protected]

410-371-7203

Washington D.C.

[email protected]

412-651-7719

San Francisco, CA

[email protected]

415-312-6042

Los Angeles, CA

[email protected]

813-431-3838

Enlace al comunicado de prensa original de ANSWER Coalition

Traducción: Javier Tolcachier / Agencia internacional de prensa Pressenza

Tomado de: www.pressenza.com