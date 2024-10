Nuestra pequeña semilla

“En la semilla está la planta que luego se cosechará

y en la cosecha está la semilla próxima.

La semilla se re-crea y se renueva en la cosecha,

y la cosecha se re-crea y se renueva en la semilla.

El antes y el después se confunden en el ahora ritual,

en el ahora festivo, de las siembras y las cosechas”.

Eduardo Grillo

Coqui: He tenido la oportunidad de encontrarme (..la verdad, a veces es algo casi

cotidiano, porque en mi barrio aún hay espacio donde sembrar árboles, si lo deseas); la

oportunidad de encontrarme, decía, con árboles de 20, 25 metros de altura y enorme

fronda, un samán, un corotú, un almendro de playa, a los que conocí décadas atrás siendo

semilla muy pequeñita.

Sé bien que el tema tiene explicación: todo me fue racional y claramente demostrado en

mis clases de Botánica General. Pero prefiero la fascinación, ese no dejar de asombrarme

ante el personaje-árbol con el que de pronto me encuentro, que debe pesar al menos 200

veces mi propio peso, que cuando era semilla cabía y casi no se veía en la palma de mi

mano; ¡hasta tenía que tener cuidado porque si se me caía se perdía entre el pasto!

Pequeña semilla que a punta de sol, agua y nutrientes de la tierra, terminó en algo tan

descomunal.

Y permíteme otra anécdota con semillas, breve nomás, Mallki. Años atrás, llegaron en

bicicleta desde Nicaragua el hijo de un amigo, Álvaro Fonseca, y su novia. Álvaro me había

pedido que diera posada unos días a la pareja de chicos, que eran viajeros. “Viajeros

semilleros” –como luego aprendí–. Llevaban en sus morrales pequeños paquetitos de

semillas de maíz, de frijol, de zapallo y demás, orgánicas, que compartían con campesinos

del camino. Ellos, con juvenil entusiasmo, nos explicaron una vez en casa, el sentido

político, social, ecológico, aunque pequeñito, de su viajar.

Mallki: Las semillas son siempre buenas compañeras de viaje. Desde los inicios de la

agricultura en el Neolítico, hace unos 12 mil años, los pueblos supieron que eran el

componente más importante de la cadena alimentaria, porque son la vida misma que se

recrea y se multiplica. De ahí la importancia de criarlas, cuidarlas, conservarlas y

defenderlas como un bien colectivo y como un acto de preservación de la identidad

cultural. Estos saberes son fundamentales para la soberanía, la seguridad y la autonomía

alimentarias.

Felizmente, cada vez hay más conciencia y más personas comprometidas con esta causa.

En el sur de Abya Yala, Patricia Nuñez –“Dedos verdes”, como la llamó su abuelita desde

la edad de cinco años cuando le enseñó a sembrar en la huerta de su casa–, es una

activista ambiental, guardadora y guardiana de semillas que deja huella entregando

conocimiento al respecto. Ella asegura que “las semillas son perfectas” porque conservan

una memoria ancestral que ha ido respondiendo a las necesidades de cada lugar en donde

se las siembra. ¡Y es así!

Para mí, hay dos momentos mágicos en el ciclo vital de una planta: al comienzo, cuando

despierta a la vida y, al final, cuando nos ofrece sus semillas para ser recolectadas,

guardadas (siempre en un lugar fresco-seco-oscuro) y compartidas. Las de orégano,

lechuga, espinaca, perejil, por citar solamente algunas, ¡son centenas! Y quienes hacemos

huerta, sabemos que el lote de la primera producción orgánica propia, es el que tenemos

que conservar porque es el que tiene la memoria del territorio y, por lo tanto, es el más

resiliente.

Coqui: Y mira Mallki cuán fácil, en un lapso relativamente corto de tiempo, se pierden las

semillas si se interrumpe el ciclo de sembrar-cosechar-sembrar. Recuerdo ahora a un viejo

amigo: el “Maestrín Chico”, Francisco Calle, de isla Cébaco, en el Pacífico de Panamá, que

hizo agricultura toda su vida, y que en el 2010 me decía que desde hacía tres décadas se

habían comenzado a perder varedades de semillas en su isla. “El frijol kimbol, uno

blanquito, muy bueno, ya no existe”, me comentaba. Pero mirando a la lejana tierra firme

desde la playa donde estábamos, agregaba que su amigo fulano de tal, de tal poblado,

todavia tenía la semilla…

Mallki: En los Andes, nuestros ancestros agricultores, no solamente supieron adaptar las

semillas a las heladas, a las sequías y a los distintos pisos ecológicos, sino que encontraron

la forma de aplicar a la papa –un tubérculo que fue primordial para la seguridad

alimentaria del Tawantinsuyo– un complejo pero natural proceso de deshidratación para

hacerla durar hasta 20 años convertida en chuño. Así se garantizaba la alimentación de la

población y la reserva para los tiempos de escasez. Por algo John Murra habló del

“milagro agrícola prehispánico”. Y tan importante han sido las semillas que, hay

evidencias que la contemplación de las del maíz fue inspiradora de uno de los estilos de la

arquitectura incaica. Mira estas imágenes…

En estos tiempos de cultivos transgénicos, volver a lo natural teniendo nuestra huerta y

produciendo nuestros alimentos, es el camino. El Allin Mikuy o buena alimentación

andina, orgánica, estacionaria y vegetariana, es garante de buena salud y podemos

experimentarla en nuestra cotidianeidad para vivir en equilibrio y superar la dependencia

de insumos externos. Como decía Bill Mollison –el cocreador de la Permacultura–:

“Nuestra creatividad es el límite del sistema”. Entonces…la siembra es nuestra.

Coqui: Pues, …¡qué vivan y sigan brotando las semillas!

P.D. Por una afortunada circunstancia, durante la redacción de este texto me acompañó el

canto de una cerámica muy especial, que me regaló hace varios años en Lima, Mikicha, un

paisano y hermano del alma mío, que ilumina el mundo con su labor de ceramista.

Quisiera compartirles un video también hecho por él, donde aparece el regalo que me

ofreció: https://drive.google.com/file/d/1FclIT2a3khBuXPvbItEtBJYsURHhXl9A/view?usp=drivesdk

Jorge L. Ventocilla, desde la esquina del río Chagres con el Canal, Panamá;

e Isabel M. Álvarez, desde la costa de la Patagonia argentina.

Luna Llena en los Andes: octubre del 2024

