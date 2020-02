México. Samir Flores: un año de impunidad

Al cumplirse un año del asesinato del defensor del territorio Samir Flores, predomina la impunidad: no se ha garantizado una investigación pronta y adecuada que busque llegar a la verdad de los hechos.

Ignorando la negativa de las comunidades, el Proyecto Integral Morelos no ha sido cancelado. Otras comunidades y defensores se han visto afectados por ello, como es el caso de Miguel López Vega, originario de Zacatepec, Puebla.

La madrugada del 20 de febrero de 2019, Samir Flores Soberanes, comunicador indígena y defensor del territorio, quien participaba con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-MPT) en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, fue asesinado a balazos a las puertas de su casa. Samir Flores fue puesto en riesgo directamente por las acciones y decisiones del nuevo gobierno, razón por la que su asesinato ha marcado un hito en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, el primer aniversario de su artero asesinato debería ser una oportunidad para que el gobierno envíe muestras de distensión a los pueblos que han visto amenazado su modo de vida.

Esto en virtud de que el mismo presidente ha sido poco sensible a las demandas de la comunidad de Amilcingo, mismas que relativizó al realizar, a tan solo unos días del asesinato de Samir, un ejercicio de consulta que minimizaba la participación del núcleo de la comunidad al involucrar a la población aledaña, que en realidad no sería afectada.

Nos parece lamentable que, a un año de los hechos, las autoridades estatales aún no han ofrecido resultados ni avances de una investigación pronta, adecuada y apegada a los derechos humanos. Así pues, en el primer aniversario del artero asesinato de Samir, persiste la impunidad.

Asimismo, señalamos que a más de catorce meses de gobierno han sido asesinadas 21 personas defensoras, lo que es una expresión clara de que continúa la crisis de violencia para esta población. Aún más, nos parece sumamente delicado que ante una dinámica de gran vulnerabilidad para las personas y colectividades defensoras de la tierra y el territorio, no se abran espacios de diálogo y construcción colectiva que no impliquen la imposición de un modelo de desarrollo ajeno a las comunidades.

Las comunidades de este país lo han dicho fuerte y claro: están dispuestas a luchar a toda costa por la defensa de sus territorios, si el único modelo de desarrollo que se les ofrece es uno de índole extractivista y cuyo beneficio es solo para el gran capital transnacional. Desde su sabiduría, los pueblos originarios se han constituido como la base cultural y social del gran pueblo que somos como país.

Es fundamental que ningún proyecto pase por encima de ellas y ellos por muy importante que sea para cualquier proceso político. La base de cualquier modelo de desarrollo legítimo es la posibilidad de que las personas y las comunidades puedan elegir un desarrollo compatible con sus raíces culturales y sus modos de vida.

La consulta llevada a cabo en Amilcingo, así como las otras consultas relacionadas con megaproyectos en nuestro país tienen un sentido legitimador para los proyectos que han sido difundidos ampliamente como puntas de lanza de la actual política de desarrollo.

Sin embargo, es evidente que han sido realizadas con una visión estrictamente procedimental, sin apego a los estándares internacionales a los que el Estado mexicano está obligado, ni buscando el consentimiento de las comunidades.

Por ello hacemos un llamado a que se incorpore a las comunidades en el diseño mismo del modelo de desarrollo y no sólo para decir que sí a una idea que no responde a sus necesidades y que pone en riesgo su propia existencia y el derecho que tienen a su tierra y territorio. Aún estamos a tiempo de dialogar.

Corresponde al Estado mexicano generar las condiciones para ello y evitar que sus proyectos más importantes, lo sean a costa de la imposición y el exterminio del pueblo al que quiere proteger.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).